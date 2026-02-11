Kaley Cuoco ha ceduto al botox sul set di The Big Bang Theory | La mia faccia non si muoveva più

Kaley Cuoco ha ammesso di aver fatto il botox durante le riprese di The Big Bang Theory. L’attrice ha spiegato che, dopo il trattamento, la sua faccia non si muoveva più come prima e si è trovata in difficoltà sul set. Ricorda ancora la prima esperienza, non certo piacevole, con il trattamento estetico.

L'interprete di Penny ha ricordato la prima (brutta) esperienza col botox e le difficoltà sul set della serie comica di culto dopo il trattamento che gli aveva bloccato la faccia. Da buona fan dei trattamenti estetici, Kaley Cuoco ha provato il botox, ma lo ha fatto nel momento sbagliato. L'attrice ha ricordato l'esperienza da incubo sul set di The Big Bang Theory dopo il primo trattamento di cui ignorava gli effetti collaterali. "Il mio primo Botox, l'ho fatto sulla fronte ed ero così eccitata", ha raccontato Cuoco durante il podcast Not Skinny but Not Fat di Amanda Hirsch. Peccato che nei giorni del trattamento l'attrice era impegnata nelle riprese di un episodio della serie comica di culto, dove interpreta Penny, che le richiedeva di essere molto espressiva, il che si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Kaley Cuoco ha suggerito un possibile ritorno del personaggio di Penny in The Big Bang Theory.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

