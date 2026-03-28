Como Fun 2026 si è aperta sabato mattina con un afflusso di visitatori che ha riempito i padiglioni di Lariofiere, situata tra Lecco e Como. La manifestazione, dedicata alla cultura pop e ai fumetti, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e il coinvolgimento di alcune star note per le serie televisive Big Bang Theory e Stargate. La due giorni prosegue fino a domenica.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Kevin Sussman e Christopher Judge hanno incontrato i fan nel weekend. Sold out per Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, boom di cosplayer alla gara domenicale Due giorni di nerditudine totale. Como Fun 2026 ha aperto i battenti sabato mattina per un weekend che al solito ha già richiamato migliaia di appassionati nei padiglioni di Lariofiere, location metà strada tra Lecco e Como. L'ottava edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop proposto un programma ricco di ospiti internazionali e attività per tutti i gusti. Domenica a dominare la scena saranno Kevin Sussman e Christopher Judge, le due star americane che faraanno fatto il pieno di fan. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Como Fun 2026, successo per le star di Big Bang Theory e Stargate: migliaia di visitatori a Lariofiere

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