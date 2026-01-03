La Fortitudo Bologna torna in campo al PalaDozza per la prima partita del 2026, affrontando Roseto. Dopo le difficoltà recenti, la squadra si affida al supporto del proprio pubblico e alla guida di Caja, che punta a consolidare i risultati. La sfida, in programma domani alle 18, rappresenta un’occasione importante per rilanciare il cammino in campionato.

Bologna 3 gennaio 2026 - Anno nuovo problemi vecchi per una Fortitudo che anche per la sfida di domani con Roseto, prima sfida del 2026 e girone di ritorno scenderà in campo alle 18 per affrontare al PalaDozza il fanalino di coda Roseto. Coach Attilio Caja, che domani festeggia le 100 partite sulla panchina della Fortitudo dovrà fare a meno di Lee Moore, Matteo Imbró, Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti e con la partenza di Jordan Harris e l’influenza che ha colpito anche Federico Gamberini, si trova con il roster ridotto ai minimi termini o quasi. Tra gli esterni rimangono a disposizione capitan Fantinelli e Gianluca Della Rosa in cabina di regia, l’ala piccola Alvise Sarto, il tuttofare ed ex del confronto Vincenzo Guaiana, tra gli artefici della promozione di Roseto in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo in emergenza contro Roseto si affida al fattore Paladozza (e Caja fa 100)

Leggi anche: Serie A2: ore 18 al PalaDozza arriva la squadra pugliese penultima in classifica. Fortitudo più forte dell’emergenza. Servono i due punti contro Ruvo

Leggi anche: Basket A2, alle 18 a Rimini la Effe proverà ancora una volta ad andare contro l’emergenza. Out anche capitan Fantinelli. Fortitudo, altra trincea. Caja spera in Moore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A2, l’esterno di Reggio Emilia non vuole scendere di categoria. L’Aquila resta vigile sul mercato. Fortitudo, si raffredda la pista che porta a Smith; Il coach: Abbiamo tante assenze, è abbastanza frustrante». Prossimo match il 4 gennaio con Roseto. Caja: Bene in difesa, male da tre».

La Fortitudo in emergenza contro Roseto si affida al fattore Paladozza (e Caja fa 100) - Prima di ritorno contro in casa il fanalino di coda del campionato, ma la Effe è decimata dagli infortuni. sport.quotidiano.net