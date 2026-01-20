La Fortitudo vuole calare il bis | al Paladozza la sfida con Milano

La Fortitudo si appresta a disputare la seconda partita casalinga consecutiva al Paladozza, con l’obiettivo di confermare il buon momento e proseguire il cammino in campionato. La sfida contro Milano rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e dimostrare la solidità della squadra. Appuntamento quindi per il match, che si preannuncia equilibrato e da seguire con attenzione.

