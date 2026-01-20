La Fortitudo vuole calare il bis | al Paladozza la sfida con Milano
La Fortitudo si appresta a disputare la seconda partita casalinga consecutiva al Paladozza, con l’obiettivo di confermare il buon momento e proseguire il cammino in campionato. La sfida contro Milano rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e dimostrare la solidità della squadra. Appuntamento quindi per il match, che si preannuncia equilibrato e da seguire con attenzione.
Bologna, 20 gennaio 2026 - La Fortitudo vuole calare il bis. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Fortitudo Flats Service. Domani sera alle 20.30 al PalaDozza la formazione di Attilio Caja affronterà l’Urania Milano. Dopo la vittoria di sabato sera contro Mestre, Matteo Fantinelli e compagni cercano il bis anche contro la formazione meneghina per continuare la loro risalita in classifica e confermare il Madison come fortino inespugnabile. Fortitudo senza di Moore, Mazzola e Benvenuti, ma che recupera, con un paio di allenamenti in più nelle gambe, Matteo Imbrò e che ha avuto tempo per inserire ancor di più nei propri giochi la guardia croata Toni Perkovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Fortitudo vuole calare il poker: sfida al vertice
Leggi anche: Basket: domani sera nuova sfida in Eurolega al PalaDozza contro gli israeliani che sono ultimi in classifica a quota 6 punti. La V nera è imbattuta in casa. La Virtus non vuole nessuna distrazione con il Maccabi
Argomenti discussi: La Fortitudo è un rullo compressore: Gemini Mestre travolta al PalaDozza 90-72.
La Fortitudo vuole calare il bis: al Paladozza la sfida con MilanoLa Flats Service ospita alle 20.30 l’Urania e prova a bissare la vittoria di sabato contro Mestre per continuare la risalita in classifica ... sport.quotidiano.net
Fortitudo vuole calare il poker: sfida al verticeBologna, 7 novembre 2025 - Dopo il tris di Pistoia, la Fortitudo vuole calare anche il poker. Sfida casalinga e scontro al vertice per la Flats Service che domani sera alle 20.30 scende in campo al ... ilrestodelcarlino.it
La SG Fortitudo si stringe con affetto attorno a Davide D’Atri per la perdita della sua amata mamma Anna. In questo momento di grande dolore, tutta la nostra famiglia vuole far sentire la propria vicinanza con un abbraccio sincero e pieno di affetto. Siamo con t - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.