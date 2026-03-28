Al Palacultura la mostra Spegniamo la mafia accendiamo il futuro

Da messinatoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? “Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro”. Questo il titolo della mostra, a cura del maestro Gaetno Porcasi, organizzata dalla Questura di Messina e dedicata alla lotta contro la criminalità organizzata. Lunedì 30 marzo, ore 11.30, è prevista l'inaugurazione al Palacultura Antonello in viale Boccetta alla presenza del questore Salvatore La Rosa. La mostra sarà visitabile il 30 marzo fino alle 17. Il 31 marzo dalle 9 alle 17 e il prossimo 1 aprile dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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