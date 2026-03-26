Il 1° aprile, alle 9:30, si svolgerà al Palazzo della Cultura di Messina la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Maria Celeste Celi. Il concorso, promosso dal Cirs – Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale – Casa Famiglia ETS, è un evento dedicato al settore artistico e culturale. La manifestazione si terrà presso il Palacultura della città.

Mirko Cazzato, fondatore del movimento antibullismo “MaBasta”; dott. Mauro Cavarra, psicologo e ricercatore presso l’Università di Maastricht; Roberta Macrì, wheelchair dancer e campionessa italiana di parapowerlifting, impegnata sui temi dell’inclusione e accessibilità; Adriana Bosurgi, fondatrice Cirs Young. È previsto inoltre l’intervento del Provveditore agli Studi, a sottolineare il ruolo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni. Il programma prevede momenti di confronto e testimonianza rivolti in particolare ai giovani, seguiti dalla cerimonia di premiazione delle opere vincitrici. Nel corso dell’evento sarà inoltre conferita una menzione speciale a un istituto scolastico che si sarà distinto nella promozione della cultura della non violenza e nel contrasto a ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Premio Maria Celeste Celi: al via la quinta edizione al Palacultura

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