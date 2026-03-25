Spegniamo la mafia accendiamo il futuro | esposizione al Palacultura
“Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro”. Questo il titolo della mostra organizzata dalla Questura di Messina al Palacultura che sarà inaugurata lunedì 30 marzo alle ore 11,30 nel foyer e sarà aperta fino alle 17. Evento aperto agli studenti di tutti gli istituti scolastici di Messina e all'intera cittadinanza. L'esposizione del maestro Gaetano Porcasi sarà poi aperta al pubblico martedì 31 marzo dalle 9 alle 17 e mercoledì 1 aprile dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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