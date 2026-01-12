Convegno studi al Museo della Padova Ebraica | Genocidio storia e definizioni

Il Museo della Padova Ebraica ospiterà mercoledì 21 gennaio alle ore 15 il convegno di studi

Un’importante occasione di riflessione e approfondimento attende la cittadinanza: mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, il Museo della Padova Ebraica ospiterà il convegno di studi "Genocidio: storia e definizioni". L’incontro, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

