Convegno studi al Museo della Padova Ebraica | Genocidio storia e definizioni
Il Museo della Padova Ebraica ospiterà mercoledì 21 gennaio alle ore 15 il convegno di studi
Un’importante occasione di riflessione e approfondimento attende la cittadinanza: mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, il Museo della Padova Ebraica ospiterà il convegno di studi "Genocidio: storia e definizioni". L’incontro, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Musica e cultura: rassegna di suoni e voci al museo della Padova ebraica
Leggi anche: Presentazione "Io porto memoria" di Sara Sinigaglia al Museo della Padova Ebraica
Convegno studi al Museo della Padova Ebraica: "Genocidio, storia e definizioni" - Un’importante occasione di riflessione e approfondimento attende la cittadinanza: mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, il Museo della Padova Ebraica ospiterà il convegno di studi "Genocidio: storia e de ... padovaoggi.it
LA FAMIGLIA ETRUSCA – THE ETRUSCAN FAMILY Presentazione degli atti del convegno internazionale di studi del 7-8 novembre 2024. A cura di Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson CNR Edizioni, Roma 2025 L’evento si svolgerà presso l’Istituto Svedese di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.