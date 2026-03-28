Al GF Adriana Volpe si commuove nominando la figlia dopo gli attacchi di Alessandra Mussolini e Paola Caruso

Adriana Volpe si è commossa durante una nomination al Grande Fratello, pronunciando il nome della figlia. La sua reazione è stata visibilmente emozionata. Durante la puntata, alcune concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Paola Caruso, hanno indirizzato attacchi nei suoi confronti. La situazione ha generato momenti di tensione all’interno della casa.

Adriana Volpe non sta particolarmente simpatica ad alcune concorrenti, ovvero Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Paola Caruso. Durante la puntata di venerdì 27 marzo, però, la conduttrice nel rispondere ai loro commenti, ha avuto un momento di commozione pensando alla figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntataRoma, 17 marzo 2026 – Partenza migliore non poteva esserci, perlomeno dal punto di vista delle dinamiche: il Grande Fratello Vip 2026 ha vissuto...

GF Vip, lite furiosa fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: “Sei isterica!”Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane, ma in Casa la tensione è già arrivata al limite.

Contenuti utili per approfondire Adriana Volpe

Temi più discussi: GF Vip, caos nella notte, Antonella Elia attacca Pietro Delle Piane e Adriana Volpe abbandona: Voglio andarmene; Lo scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe al GF Vip; GF Vip 2026, è scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe: aperto un televoto flash per formare due 'club', cosa cambia; GF Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe litigano e poi fanno pace: quello che le donne (non) dicono.

GF Vip, Paola Caruso smonta Adriana Volpe: Furba e costruita | Perché non si fidaPaola Caruso parla senza filtri di Adriana Volpe: ecco cos'ha detto e i motivi del loro scontro al GF Vip Nella Casa del GF VIP basta davvero poco per accendere nuove tensioni, soprattutto ora che i c ... ilsussidiario.net

Adriana al centro delle criticheAlessandra, Antonella e Paola commentano gli atteggiamenti di Adriana e non trattengono le critiche nei suoi confronti ... grandefratello.mediaset.it

Lucia Ilardo si apre al Grande Fratello Vip: "Non provo rancore verso mio padre" Durante una toccante chiacchierata con Adriana Volpe, Lucia Ilardo ha raccontato la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo dodici anni. Nonostante le ferit - facebook.com facebook

Se potessimo sbirciare nel telefono di Adriana Volpe… Spoiler: lo abbiamo fatto. #GFVIP x.com