Biglietto per favore | 25enne aggredisce due controllori dell’Atac

Nella giornata del 11 gennaio 2026 a Roma, un giovane di 25 anni ha aggredito due controllori dell’ATAC durante un controllo a bordo del bus linea 71, nei pressi della Stazione Termini. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, ha coinvolto un soggetto con precedenti penali e senza fissa dimora. L’evento evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza sui mezzi pubblici della città.

Roma, 12 gennaio 2026 – Aggressione nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della Stazione Termini. Un 25enne di origine somala, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, ha aggredito due controllori dell’ATAC mentre si trovava a bordo del bus di linea 71. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato sorpreso privo di biglietto durante un controllo. Alla richiesta di esibire un documento di identità personale, si è rifiutato e ha reagito con violenza, scagliandosi contro i due addetti e spingendoli nel tentativo di guadagnare la fuga. L’intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, impegnati in un servizio di presidio nell’area della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

