Accerchiano due uomini alla stazione dei pullman a Brescia arrestati in 5 | due sono minorenni

Due uomini di 25 e 29 anni sono stati vittime di una rapina e violenza alla stazione dei pullman di Brescia. L’aggressione, avvenuta da parte di cinque giovani, ha coinvolto anche due minorenni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno arrestato due dei sospetti. L’episodio evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Due uomini di 25 e 29 anni sono stati rapinati e picchiati alla stazione dei pullman di Brescia da cinque giovani. Il gruppo è stato individuato e arrestato. Tra loro, ci sono due 17enni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Rapinavano adolescenti in zona stazione: arrestati due minorenni Leggi anche: “Dacci i soldi”, ma lui si rifiuta e parte una coltellata: arrestati in due, sono minorenni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Appuntamento al terminal dei bus per un regolamento di conti tra 2 bande di giovanissimi: rissa evitata e 6 denunce. Accerchiano due uomini alla stazione dei pullman a Brescia, arrestati in 5: due sono minorenni - Due uomini di 25 e 29 anni sono stati rapinati e picchiati alla stazione dei pullman di Brescia da cinque giovani ... fanpage.it

Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata - Accerchiato e picchiato brutalmente un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, poi l'aggressione a un rider di origini tunisine. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.