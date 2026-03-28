Il sindaco ha espresso condanna per l'aggressione avvenuta ieri a Pisa ai danni di studenti di Azione Universitaria, sottolineando l'importanza di una condanna unanime e chiara da parte di tutte le forze coinvolte. Ha inoltre manifestato solidarietà nei confronti dei giovani colpiti da atti di aggressione e intimidazione. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama locale, con richieste di intervento immediato.

Michele Conti interviene su quanto avvenuto venerdì sera in pieno centro esprimendo solidarietà ai ragazzi vittime delle dure contestazioni. Ferma condanna anche da parte della maggioranza in Consiglio comunale "Condanno con fermezza quanto accaduto ieri a Pisa, esprimendo solidarietà ai ragazzi che sono stati oggetto di aggressioni e intimidazioni". Il sindaco di Pisa Michele Conti interviene in merito all'episodio avvenuto nella serata di venerdì 27 marzo nel centro di Pisa dove un gruppo di attivisti antifascisti ha duramente contestato gli studenti di Azione Universitaria che avevano organizzato un aperitivo in piazza della Pera. Gli studenti sono stati poi costretti a lasciare la piazza e, inseguiti dagli antifa, si sono rifugiati a Palazzo Gambacorti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Aggressione agli studenti di Azione Universitaria, il sindaco: "Auspico ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti"

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Studenti di Azione Universitaria aggrediti durante un aperitivo a Pisa con bottiglie, oggetti contundenti e spray al peperoncino. Non è un episodio isolato: la sinistra continua a non prendere le distanze da questi teppisti rossi. x.com