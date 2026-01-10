Mo | Bignami ' gravissima aggressione a cronista de Il Giornale condanna sia unanime'

Una grave aggressione a una giornalista de Il Giornale a Milano ha suscitato condanna unanime. Giulia Sorrentino, cronista presente durante una protesta dei manifestanti ProPal, è stata attaccata mentre svolgeva il proprio lavoro. L’incidente evidenzia le tensioni legate alla copertura mediatica di eventi pubblici e sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei giornalisti in tutte le circostanze.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà alla cronista del quotidiano ‘Il Giornale' Giulia Sorrentino, attaccata dai manifestanti ProPal che oggi a Milano hanno tentato di cacciarla mentre faceva il suo lavoro seguendo la protesta per la liberazione di Hannoun. Un episodio gravissimo che mi auguro sia condannato con fermezza da tutte le forze politiche. Impedire a una professionista di fare il proprio lavoro non è soltanto un attacco alla libertà di informazione, ma è anche emblematico dell'intolleranza e della violenza che ormai caratterizza queste manifestazioni pro-Pal”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it

