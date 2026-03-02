Aggressione ad agenti in servizio ferma condanna del sindaco Battaglia | Inaccettabile

Due agenti della polizia di Stato sono stati aggrediti durante la notifica di un atto al rione Marconi a Reggio Calabria. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha espresso una condanna ferma dell’episodio. L’aggressione è stata definita grave e inaccettabile, colpendo l’intera comunità locale. L’incidente si è verificato mentre gli agenti erano impegnati nelle loro funzioni di routine.

“Un episodio grave e inaccettabile che colpisce l’intera città”. Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha condannato la violenta aggressione subita da due agenti della polizia di Stato durante la notifica di un atto al rione Marconi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Ferma condanna, solidarietà ad agenti”(Adnkronos) – Il Senato esprime “la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di... Aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi: le reazioni tra condanna e solidarietàSono numerose le attestazioni di condanna per il gesto e di vicinanza e supporto, oltre che solidarietà, arrivate all’indirizzo del sindaco di... Aggiornamenti e notizie su Aggressione. Temi più discussi: Centocelle: Neg** di mer**, ambulante abusivo insulta vigilessa e la minaccia di morte; Violenza in piazza Cittadella: arrestato 19enne dopo aggressione a un agente della polizia locale; Aggressione in carcere: Piena solidarietà all'agente ferito; Aggressione ad agenti in servizio, ferma condanna del sindaco Battaglia: Inaccettabile. Tunisino arrestato per aggressione ad agenti della Polizia e coinquilinoGli agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti hanno arrestato un cittadino tunisino dopo una violenta aggressione attuata nei confronti di un suo connazionale. Gli operatori della Polizia d ... rietinvetrina.it Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della ConcordiaGrave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione ... infocilento.it La brutale aggressione perpetrata afferrando il primo oggetto contundente a disposizione fa finire la donna in prognosi riservata facebook I paesi del Golfo hanno condannato l'aggressione iraniana: l'Arabia Saudita ha espresso "piena solidarietà" e promesso assistenza, mentre gli Emirati hanno riportato una vittima civile da detriti missilistici ad Abu Dhabi x.com