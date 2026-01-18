Aggressione di Davide Ferrerio a Crotone i giudici | Anna Perugino istigò Nicolò Passalacqua alla spedizione punitiva
A Crotone, i giudici hanno accertato che Anna Perugino istigò Nicolò Passalacqua a partecipare alla spedizione punitiva dell’11 agosto 2022, durante la quale Davide Ferrerio rimase vittima di un’aggressione. L’indagine ha evidenziato il ruolo di Perugino nel coinvolgere Passalacqua in un episodio che si concluse con un grave episodio di violenza.
Anna Perugino istigò Nicolò Passalacqua a partecipare alla «spedizione punitiva» da lei organizzata la sera dell’11 agosto 2022 in cui rimase vittima per un errore di persona Davide Ferrerio. La Cassazione ricostruisce il ruolo svolto dalla 44enne di Napoli nel mettere in piedi l’«incontro» vicino al Palazzo di giustizia di Crotone per «dare una severa lezione all’ignoto molestatore». 🔗 Leggi su Feedpress.me
