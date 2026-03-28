Nella serata di ieri nel centro di Teramo si è verificato un episodio di aggressione che ha coinvolto una donna e alcuni soccorritori. La richiesta di intervento è arrivata da parte di una madre, che ha chiamato le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza, mentre il giovane coinvolto ha aggredito la madre e i soccorritori presenti.

Teramo - Intervento dei carabinieri e del 118 dopo la richiesta di aiuto della madre, il giovane reagisce con violenza ma senza provocare feriti Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Teramo, dove un giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento scattato su richiesta della madre. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 19:30, quando la donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dei comportamenti aggressivi e vessatori del figlio. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor) insieme al personale sanitario del 118, chiamato per prestare assistenza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Aggredisce madre e soccorritori: serata di tensione nel centro di Teramo

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