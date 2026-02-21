Aggredisce la madre a pugni e fugge | 20enne scomparso nel porto di Civitanova Marche

Un ragazzo di circa 20 anni ha colpito ripetutamente la madre durante un litigio in casa a Pollenza e poi è fuggito verso la zona portuale di Civitanova Marche. La madre ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. L’ultimo avvistamento del giovane risale a poche ore fa, vicino ai moli del porto. Le autorità stanno controllando le aree circostanti mentre si cerca di capire le ragioni dell’aggressione.

Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Marche dove è stato visto l’ultima volta nella zona del porto. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri quando il padre del ragazzo e marito della donna ferita ha trovato la moglie esanime e ferita al volto: è stata poi trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Macerata dove è mantenuta in stato di sedazione. Dopo l’aggressione, il giovane si è allontanato, dirigendosi verso il porto di Civitanova Marche dove è stata trovata la sua auto: i filmati di videosorveglianza mostrano il ragazzo che finisce in acqua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Pollenza, picchia la madre e fugge: 20enne ripreso mentre finisce in mare al porto di CivitanovaUn giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato.

Massacra di botte la madre poi scappa: 20enne parcheggia l'auto, entra in porto a Civitanova e scompare. Ricerche in corso VIDEOUn giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre. All'entrata di unsupermercato di Bergamo, un uomo ha incrociato una famiglia e ha improvvisamente afferrato la bambina di un anno mezzo per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che l; Tenta di sottrarre alla mamma la figlia di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di Stato; Aggredisce più volte la ex e sua madre: uomo di 42 anni finisce al Bassone.

Aggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 21 FEB - Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Ma ... msn.com

Aggredisce la madre per 20 euro, 23enne arrestato a PomeziaLa lite è degenerata quando la madre si è rifiutata di dare al figlio il denaro per la droga. La donna è stata soccorsa dal 118, il giovane rintracciato poco dopo e arrestato ... rainews.it

IL LUPO: Impariamo a conoscerlo Cineteatro Conti, Civitanova Marche 28 Febbraio 2026 | ore 17:30 INGRESSO LIBERO - facebook.com facebook