Aggredisce la madre a pugni e fugge | 20enne scomparso nel porto di Civitanova Marche

Da feedpress.me 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di circa 20 anni ha colpito ripetutamente la madre durante un litigio in casa a Pollenza e poi è fuggito verso la zona portuale di Civitanova Marche. La madre ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. L’ultimo avvistamento del giovane risale a poche ore fa, vicino ai moli del porto. Le autorità stanno controllando le aree circostanti mentre si cerca di capire le ragioni dell’aggressione.

aggredisce la madre a pugni e fugge 20enne scomparso nel porto di civitanova marche
© Feedpress.me - Aggredisce la madre a pugni e fugge: 20enne scomparso nel porto di Civitanova Marche

Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Marche dove è stato visto l’ultima volta nella zona del porto. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri quando il padre del ragazzo e marito della donna ferita ha trovato la moglie esanime e ferita al volto: è stata poi trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Macerata dove è mantenuta in stato di sedazione. Dopo l’aggressione, il giovane si è allontanato, dirigendosi verso il porto di Civitanova Marche dove è stata trovata la sua auto: i filmati di videosorveglianza mostrano il ragazzo che finisce in acqua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Pollenza, picchia la madre e fugge: 20enne ripreso mentre finisce in mare al porto di CivitanovaUn giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato.

Massacra di botte la madre poi scappa: 20enne parcheggia l'auto, entra in porto a Civitanova e scompare. Ricerche in corso VIDEOUn giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre. All'entrata di unsupermercato di Bergamo, un uomo ha incrociato una famiglia e ha improvvisamente afferrato la bambina di un anno mezzo per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che l; Tenta di sottrarre alla mamma la figlia di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di Stato; Aggredisce più volte la ex e sua madre: uomo di 42 anni finisce al Bassone.

aggredisce la madre aAggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 21 FEB - Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Ma ... msn.com

Aggredisce la madre per 20 euro, 23enne arrestato a PomeziaLa lite è degenerata quando la madre si è rifiutata di dare al figlio il denaro per la droga. La donna è stata soccorsa dal 118, il giovane rintracciato poco dopo e arrestato ... rainews.it