Minaccia di morte l’anziana madre e l'aggredisce con un coltello 65enne arrestata nel Mantovano
Una donna di 65 anni è stata arrestata nel Mantovano dopo aver minacciato di morte la madre di 86 anni, con la quale conviveva, e averla aggredita con un coltello. L'episodio, legato a motivi di natura economica, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La situazione evidenzia le tensioni familiari che possono sfociare in comportamenti violenti, richiedendo attenzione e intervento tempestivo.
Un'anziana di 86 anni è stata minacciata con un coltello dalla figlia convivente per ragioni di carattere economico. La donna è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti contro familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it
