Minaccia di morte l’anziana madre e l'aggredisce con un coltello 65enne arrestata nel Mantovano

Una donna di 65 anni è stata arrestata nel Mantovano dopo aver minacciato di morte la madre di 86 anni, con la quale conviveva, e averla aggredita con un coltello. L'episodio, legato a motivi di natura economica, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La situazione evidenzia le tensioni familiari che possono sfociare in comportamenti violenti, richiedendo attenzione e intervento tempestivo.

