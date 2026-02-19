Anci Santoni | Le proposte sui piccoli Comuni per futuro Paese Agenda arricchita dal confronto

Giuseppe Santoni, presidente di Anci, ha annunciato che l’associazione continuerà a sostenere i piccoli Comuni, spinta dal bisogno di tutelare le comunità più marginalizzate. La decisione nasce dopo due giorni di incontri in cui sono state raccolte idee e criticità da parte degli amministratori locali. Santoni ha spiegato che le proposte verranno integrate nell’Agenda Controesodo, un documento che mira a rilanciare i paesi più piccoli e contrastare l’abbandono delle aree rurali. Le discussioni proseguono per trovare soluzioni concrete.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Porteremo avanti le nostre proposte cercando di dare voce ai piccoli Comuni sulla base della nostra Agenda Controesodo che arricchiremo con il confronto di questa due giorni. La nostra non è una battaglia di categoria, ma una scelta strategica per il futuro dei piccoli Comuni dove risiede il 16,4% della popolazione su un territorio pari a più della metà della superficie del Paese". Lo ha detto Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore della Consulta piccoli Comuni Anci, nel suo indirizzo di saluto ai lavori degli Stati Generali dei piccoli Comuni che si sono aperti oggi a Roma al centro Congressi "La Nuvola".