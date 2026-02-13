Milan Femminile domani la gara con la Fiorentina | le rossonere vogliono tornare a vincere

Da pianetamilan.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Femminile affronta domani la Fiorentina, dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato. La squadra rossonera cerca di risollevarsi e mettere fine a questo momento difficile, puntando tutto sulla partita casalinga al centro sportivo Vismara. Le giocatrici di mister Ganz vogliono conquistare i tre punti per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

Torna in campo il Milan Femminile. Domani pomeriggio le rossonere di Suzanne Bakker ospiteranno al 'Velodromo Attilio Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda la Fiorentina per la 14^ giornata di Serie A Women. Per le rossonere è uno scontro diretto, con la squadra viola settima dietro il Milan a due punti di distanza. Vincere domani sarebbe fondamentale per continuare la rincorsa ai primi tre posti della classifica. Ecco la Preview ufficiale del match di domani. (fonte acmilan.com) - Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina nella 14ª giornata della Serie A Women 20252026. La squadra allenata da coach Bakker cercherà di riscattarsi dopo l'ultima sconfitta in campionato, mentre la Fiorentina, guidata da coach Piñones-Arce, punta a migliorare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile domani la gara con la fiorentina le rossonere vogliono tornare a vincere

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, domani la gara con la Fiorentina: le rossonere vogliono tornare a vincere

Scanzorosciate-Milan Futuro, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria. Ecco la Preview della gara

Domani si gioca a Scanzorosciate, dove il Milan Futuro cerca di tornare alla vittoria.

Serie A Women, scontro al vertice per le rossonere: domani Roma-Milan. Ecco la preview del match

Domani si gioca Roma-Milan, uno scontro diretto in testa alla classifica di Serie A Women.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MILAN - FIORENTINA 2-1: LA FIORENTINA È UFFICIALMENTE M*RT4

Video MILAN - FIORENTINA 2-1: LA FIORENTINA È UFFICIALMENTE M*RT4

Argomenti discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI ROMA-MILAN; Serie A femminile. Roma vs Milan, le formazioni ufficiali; Serie A femminile – Risultati 13° giornata e classifica aggiornata; Giovanili, femminile e futsal, i risultati del weekend.

Milan Femminile-Fiorentina Women: in vendita i biglietti per la sfida di San ValentinoIl Milan Femminile torna davanti al proprio pubblico dopo lo stop di misura contro la Roma, con la voglia di ripartire subito. Sabato 14 febbraio alle 14.45 le ... milannews.it

milan femminile domani laMilan Femminile, Coach Bakker presenta la gara contro la capolista RomaOggi alle 12.30 il Milan Femminile sarà impegnata sul campo della capolista Roma nella gara valida per la 13^ giornata della Serie A Women. Ecco come arrivano le rossonere a questa ... milannews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.