Ag Vergara | Antonio pronto in campo tra fine aprile o inizio maggio

L'agente di Antonio Vergara ha annunciato che il giocatore sarà disponibile in campo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Stile Tv, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell'atleta o sui tempi di recupero. Vergara, giovane calciatore proveniente dalla squadra partenopea, si trova attualmente in fase di riabilitazione.

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha rilasciato a Stile Tv alcune dichiarazioni sul suo assistito. Vergara? Credo che per le ultime due o tre partite possa essere a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave. Credo che per fine aprile o inizio maggio possa essere pronto, in modo da finire il campionato giocando, anche se resta il rammarico di essersi infortunato quando era protagonista col Napoli e quando poteva avere la chiamata in Nazionale. Prima del gol di Tonali, l’Italia aveva bisogno di un giocatore che saltasse l’uomo perché gli spazi cominciavano a ridursi e uno con le sue caratteristiche poteva risultare utile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ag. Vergara: “Antonio pronto in campo tra fine aprile o inizio maggio” Articoli correlati Ag. Vergara: “Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in Nazionale”Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha rilascia a Radio CRC alcune dichiarazioni sul suo assistito. Leggi anche: Bergamo, tra fine marzo e inizio aprile la fine dei lavori per la vasca di laminazione in largo Barozzi Una raccolta di contenuti su Ag Vergara Antonio pronto in campo tra... Vergara, l’agente: Rinnovo? I club ora conoscono la sua importanzaLe parole di Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, sulle condizioni fisiche del giocatore e il rinnovo di contratto col Napoli. ilnapolista.it Ag. Vergara: Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in NazionaleForzAzzurri.net - Le parole dell'agente sul momento del fantasista azzurro. Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha rilascia a Radio CRC alcune dichiarazioni sul suo ... forzazzurri.net