bergamo tra fine marzo e inizio aprile la fine dei lavori per la vasca di laminazione in largo barozzi

Questa mattina a Bergamo si sono conclusi i lavori per la vasca di laminazione in largo Barozzi. L’opera era fondamentale per evitare allagamenti nel quartiere Santa Lucia, che negli ultimi anni ha subito diversi problemi di emergenza durante le piogge intense. Ora, con la fine dei lavori, si spera in una maggiore sicurezza per i residenti e le attività della zona.

IL CANTIERE. L’opera necessaria per prevenire gli allagamenti che hanno colpito il quartiere Santa Lucia. Sarà dotata di un sistema di monitoraggio e telecontrollo. Procedono i lavori per la nuova vasca di laminazione in largo Barozzi a Bergamo, nel quartiere Santa Lucia. In fase di completamento le lavorazioni strutturali, restano da realizzare il locale tecnico destinato ad accogliere le pompe e i raccordi idraulici per le immissioni nella vasca. Parallelamente si procederà all’installazione delle componenti elettromeccaniche e delle opere impiantistiche necessarie al corretto funzionamento del sistema di laminazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

