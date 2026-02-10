Mario Giuffredi conferma che Giovanni Di Lorenzo si è operato per poter giocare il Mondiale. L'agente del capitano del Napoli spiega che l'operazione era necessaria e che ora il giocatore punta a tornare in campo il prima possibile. La sua intenzione è di essere pronto per l’appuntamento in Qatar.

Mario Giuffredi, agente di Vergara e Di Lorenzo, è intervenuto a Canale8 per parlare del momento dei due calciatori azzurri. Sull’attacco mediatico ricevuto da Vergara: “Sono state usate parole troppo forti. Il concetto di Vergara nel post gara è stato strumentalizzato, lui ha semplicemente detto che quando è stato toccato ha avuto un momento di gioia perché era calcio di rigore. Non perché volesse ingannare l’arbitro o simulare. Tutti i giocatori che conquistano un rigore sono felici”. Come sta vivendo questa grande ascesa Vergara?: “La sta vivendo bene, con grande umiltà e piedi per terra. Anche quando segnò con il Chelsea non era felice per l’eliminazione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ag. Di Lorenzo: “Giovanni si è operato per giocare il Mondiale”

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a intervento chirurgico questa mattina a Napoli, presso la Clinica Villa Angela.

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico questa mattina alla Clinica Villa Angela di Napoli, sotto la guida del dottor Ottorino Catani.

