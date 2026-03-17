Ag Di Lorenzo | Giovanni è il leader ed un punto fermo del Napoli

Da forzazzurri.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di Giovanni Di Lorenzo ha dichiarato che il capitano del Napoli rappresenta un punto fermo e un leader della squadra. Le sue parole si sono concentrate sulla stabilità e sull'importanza del giocatore nel contesto del club partenopeo. Nessun commento è stato fatto su questioni di natura personale o su altri aspetti legati alla squadra. La discussione si è focalizzata esclusivamente sulla posizione e sul ruolo del calciatore.

Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio CRC per parlare del suo assistito. “Quando scegliamo i calciatori, cerchiamo sempre di non sbagliare gli uomini e questo è l’aspetto del nostro lavoro di cui vado più orgoglioso. Credo che non sia un caso che Di Lorenzo e Politano siano la spina dorsale di questa squadra già da molti anni, dove uno ricopre il ruolo di capitano e l’altro di vice, e che forse lo saranno ancora per un paio di anni. Rientro Di Lorenzo? Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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