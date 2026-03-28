Durante la puntata di venerdì 27 marzo di Affari Tuoi, un episodio ha suscitato numerose risate in studio. Un concorrente proveniente dal Molise ha commesso una gaffe durante la trasmissione, provocando la reazione divertita del presentatore. Quest’ultimo ha commentato scherzosamente l’errore, aggiungendo che si sarebbe tatuato la battuta. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio.

Possiamo affermarlo a gran voce: quella di venerdì 27 marzo è stata una delle puntate più esilaranti di Affari Tuoi. Senza ombra di dubbio. Dopo essersi preso una pausa per far spazio alla partita della Nazionale Italiana di calcio, il programma condotto da Stefano De Martino è tornato in grande spolvero con un concorrente del Molise, Domenico detto “Bimbo cattivo”, che ha creato il caos in studio nel modo più divertente possibile. Tante le risate e tante, anche, le gaffe. Ma non sono mancati anche i momenti toccanti e una vincita per niente irrisoria. “Ad Maiorca”: papà Fernando fa crollare De Martino. Il vero protagonista della serata? Il Molise. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, dal Molise con furore: il papà fa una gaffe e De Martino si sbellica dalle risate: “Me la tatuo”

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