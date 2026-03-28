Affari tuoi il papà di Domenico fa una figuraccia | Ad Maiorca De Martino ferma tutto

Nella puntata di venerdì 27 marzo di Affari Tuoi, si è concentrata la storia di Domenico, un imprenditore agricolo proveniente dal Molise, che era presente in trasmissione insieme a suo padre. Durante la puntata, il padre di Domenico ha pronunciato una frase riferita a una località spagnola, suscitando reazioni e fermando momentaneamente l'andamento della trasmissione.

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 27 marzo, il protagonista è Domenico, imprenditore agricolo del Molise, accompagnato dal padre. La partita inizia in modo insolito con tre tiri iniziali: vengono subito aperti i pacchi da 200.000 €, 20.000 € e 20 €. Il Dottore propone un cambio e Domenico sceglie il pacco n. 11, legato simbolicamente alla “forza” che ha dovuto avere da ragazzo quando, a 13-14 anni, ha deciso di non scegliere tra mamma e papà dopo la loro separazione.Apre il pacco e trova Gennarino (valore 10.000 €). Prosegue la partita tra offerte del Dottore (che arrivano fino a 38.000 € più volte) e aperture di pacchi. Domenico rifiuta ripetutamente le proposte, mostrando grande determinazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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