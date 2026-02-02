Il Bez bacia la sua sposa | Marco Bezzecchi e Aprilia insieme con un contratto pluriennale

Dopo la vittoria a Valencia, Marco Bezzecchi ha ufficialmente legato il suo futuro all’Aprilia. Il pilota ha firmato un contratto pluriennale con il team, confermando così il suo impegno con la casa di Noale. La proposta, fatta subito dopo la gara, sembra aver sancito una nuova fase per il suo percorso in MotoGP.

Queste le parole di Marco Bezzecchi: “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente di costruire un progetto a lungo termine" Dopo la proposta al termine della gara di Valencia, la RS-GP Albarosa - come Marco l’ha chiamata all’inizio della sua avventura in Aprilia - ha detto sì. Pertanto, si è celebrata la loro unione: il pilota riminese Marco Bezzecchi e Aprilia Racing si legano con un nuovo contratto pluriennale. Queste le parole di Marco Bezzecchi: “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine.🔗 Leggi su Riminitoday.it

