cortona ricorda giuseppe maria pancrazi pioniere della valle dei templi

A Cortona si terrà una conferenza dedicata a Giuseppe Maria Pancrazi, considerato uno dei pionieri della Valle dei Templi. L’evento si svolgerà venerdì 13 marzo nella sala del Consiglio comunale e vedrà la partecipazione di Alessandro Carlino. La città intende così rendere omaggio alla figura di Pancrazi, ricordando il suo contributo alla valorizzazione del sito archeologico.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Venerdì 13 marzo la conferenza di Alessandro Carlino nella sala del Consiglio comunale. Cortona ricorda la figura di Giuseppe Maria Pancrazi. Venerdì 13 marzo alle ore 10 si terrà una conferenza dedicata al pioniere dell’archeologia, autore nel Settecento della prima pubblicazione che documentò quella che oggi è conosciuta a livello mondiale come Valle dei Templi. L’incontro dal titolo «Da Cortona a Girgenti, Giuseppe Maria Pancrazi e la nascita delle ‘Antichità siciliane’» si terrà in sala del Consiglio comunale. La conferenza è aperta al pubblico, parteciperanno gli studenti dell’istituto «Luca Signorelli». 🔗 Leggi su Lanazione.it

