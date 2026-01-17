addio a tony dallara icona della musica italiana e pioniere degli urlatori

È scomparso Tony Dallara, cantante e figura storica della musica italiana, all'età di 89 anni. Con brani come

È morto Tony Dallara a 89 anni: dalla rivoluzione vocale con Come prima alla vittoria al Festival di Sanremo con Romantica, un’artista che ha segnato un’epoca nella canzone italiana. Lutto nella musica italiana: si è spento Tony Dallara. Il mondo della musica leggera italiana piange Tony Dallara, scomparso il 16 gennaio all’età di 89 anni dopo una lunga malattia. Considerato uno dei protagonisti assoluti della scena musicale tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, Dallara è stato ricordato sia come cantante sia come figura di spicco per il suo contributo alla modernizzazione del canto pop italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

