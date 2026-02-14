Dani Pedrosa ha fatto sapere che Pedro Acosta potrebbe lasciare KTM per unirsi alla Ducati nel 2027. Pedrosa ha notato alcuni segnali che indicano un possibile trasferimento, tra cui le voci di mercato e alcuni incontri recenti con il team Ducati. La decisione potrebbe cambiare le carte in tavola nel mondo del motociclismo, soprattutto considerando la giovane età e il talento di Acosta.

"> Pedro Acosta e il Futuro in Ducati per il 2027. Pedro Acosta è sempre più accostato a un posto in fabbrica con Ducati per la stagione 2027 di MotoGP. Recentemente, Dani Pedrosa ha lanciato un chiaro indizio che il trasferimento potrebbe essere già concluso, rendendo la situazione ancora più intrigante. La stagione attuale non è nemmeno iniziata, eppure i movimenti nel mercato piloti della MotoGP per il 2027 figurano già sotto i riflettori. I nomi di Fabio Quartararo e Jorge Martin sono tra quelli più discussi: entrambi potrebbero presto lasciare rispettivamente Yamaha e Aprilia, mentre Acosta è visto come il possibile prossimo colpo di Ducati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dani Pedrosa sulla Ducati: indizi su una possibile partenza di Pedro Acosta da KTM.

Pedrosa conferma: Acosta in Ducati è quasi fatta.

Valentino Rossi torna in pista con Yamaha, mentre le squadre sono tutte concentrate su Pedro Acosta, uno dei talenti più promettenti della MotoGp.

