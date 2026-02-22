Acosta | KTM promettente ma Ducati e Aprilia fanno paura!

Le prove pre-stagionali hanno mostrato che Acosta ritiene KTM promettente, ma considera Ducati e Aprilia molto competitive. La valutazione deriva dall’analisi delle performance registrate durante le sessioni di test, dove le moto italiane hanno superato i rivali in diversi settori. Acosta ha sottolineato che le differenze di ritmo si sono fatte notare, soprattutto nelle ultime giornate di prove. La sfida tra le case si fa sempre più accesa in vista dell’inizio del campionato.

Le prove pre-stagionali hanno fornito uno spaccato chiaro sullo stato di forma delle principali squadre, evidenziando come i ritmi e l’affidabilità si confrontino con i parametri di riferimento. L’attenzione è focalizzata sul passo gara, sui margini di miglioramento e sulle indicazioni che emergono dalla gestione delle prove in circuiti diversi. Nel corso delle sessioni a Buriram, Pedro Acosta ha guidato una serie di 13 giri consecutivi sulla ktm senza riuscire a scendere sotto 1'30", segno di una distanza ancora significativa dai riferimenti principali. In mattinata, l’esordio aveva mostrato buone indicazioni: il tempo al cronometro era 1'29"021, posizione tra i primissimi e quinta miglior performance della sessione, mentre nell’intera giornata il pilota di Murcia si è classificato al sesto posto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

