Incontro tra Coldiretti e allevatori bufalini per il prezzo del latte

La Coldiretti Caserta ha incontrato gli allevatori bufalini a Grazzanise per discutere il nuovo contratto quadro di fornitura di latte bufalino. L'obiettivo dell'incontro è stato chiarire le condizioni di collaborazione e affrontare le questioni legate ai prezzi, contribuendo a un dialogo trasparente tra le parti. Questo confronto rappresenta un passo importante per sostenere il settore e garantire una gestione efficace della filiera.

La Coldiretti Caserta ha incontrato i produttori di latte bufalino a Grazzanise per presentare il contratto quadro di somministrazione di latte bufalino. L'accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, prevede la fornitura di latte bufalino da parte delle Aziende Agricole Bufaline ai Caseifici.

