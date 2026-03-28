La Regione Lazio ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali per la ripartizione di oltre 65 milioni di euro destinati alle indennità del personale dei pronto soccorso. Le risorse sono state allocate per le annualità 2023, 2024 e 2025. La cifra rappresenta lo sblocco di fondi destinati a questa categoria di operatori sanitari.

Firmata l'intesa per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-25 e nuovi fondi per il 2026 Oltre 65 milioni di euro sbloccati per le indennità del personale del pronto soccorso. Lo prevede l’accordo firmato dalla Regione Lazio con le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up per la ripartizione delle risorse da destinare per le annualità 2023, 2024 e 2025. Del totale delle risorse sbloccate, oltre 41 milioni rappresentano arretrati. Per un massimo di 17mila e 600 euro complessivi pro capite relativi al triennio 2023-2025. Nello specifico gli oltre 65 milioni di euro sono così distribuiti: 9,6 milioni per il secondo semestre del 2023; 14,7 milioni per il 2024; 17,3 milioni per il 2025; 19,8 milioni per il 2026. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Accordo Regione-sindacati sulle indennità per i pronto soccorso del Lazio: in arrivo 65 milioni

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