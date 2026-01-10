Indennità di pronto soccorso firmato l' accordo tra Regione Piemonte e sindacati

Da novaratoday.it 10 gen 2026

È stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso. L’intesa, siglata il 7 gennaio al Grattacielo Piemonte, coinvolge Regione, Azienda Zero e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire le condizioni economiche e normative per il personale coinvolto. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari nel settore dell’emergenza.

"Un grande risultato". Sono queste le parole espresse congiuntamente dall'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e dalle organizzazioni sindacali a margine dell'accordo siglato mercoledì 7 gennaio al Grattacielo Piemonte tra la Regione, Azienda Zero e le organizzazioni sindacali Cisl-. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

