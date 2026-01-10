Indennità di pronto soccorso firmato l' accordo tra Regione Piemonte e sindacati

È stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso. L’intesa, siglata il 7 gennaio al Grattacielo Piemonte, coinvolge Regione, Azienda Zero e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire le condizioni economiche e normative per il personale coinvolto. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari nel settore dell’emergenza.

