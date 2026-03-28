Accessibilità digitale scadenza del 31 marzo | aggiornato l’applicativo Form di AgID
L’applicativo Form di AgID è stato aggiornato in vista della scadenza del 31 marzo 2026, data entro cui le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità digitale. La scadenza rappresenta un termine ufficiale stabilito per garantire che le amministrazioni rispettino le norme in materia di accessibilità dei servizi online.
Si avvicina la scadenza del 31 marzo 2026 per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni. In vista dell’adempimento, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha aggiornato l’applicativo Form, introducendo nuove modalità di accesso e gestione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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