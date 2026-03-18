Obiettivi di accessibilità AgID aggiorna l’applicativo Form | nuove modalità di accesso Scadenza  31 marzo

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato l’applicativo Form, introducendo nuove modalità di accesso per migliorare gli strumenti operativi legati agli obblighi di accessibilità. La modifica riguarda le procedure di utilizzo e si applica fino al 31 marzo. L’intervento mira a garantire una più facile fruibilità delle piattaforme in conformità con le norme vigenti.

L’Agenzia per l’Italia Digitale interviene sugli strumenti operativi legati agli obblighi di accessibilità previsti dalla legge n. 4 del 2004 (Legge Stanca), introducendo nuove funzionalità per l’applicativo Form, utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per la gestione delle dichiarazioni e degli obiettivi annuali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Obiettivi di accessibilità PA: entro il 31 marzo pubblicazione obbligatoria per tutte le scuoleLe pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all’anno corrente,...

Leggi anche: Nuove modalità di accesso alla Fontana di Trevi: quasi 230 mila ingressi nel primo mese

Una raccolta di contenuti su Obiettivi di accessibilità AgID...

Discussioni sull' argomento Obiettivi di accessibilità PA: entro il 31 marzo pubblicazione obbligatoria per tutte le scuole; Nis2, come adeguarsi ai nuovi obblighi cyber: i punti chiave.

obiettivi di obiettivi di accessibilità agidObiettivi di accessibilità PA: entro il 31 marzo pubblicazione obbligatoria per tutte le scuoleLe pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all’anno corrente, come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità deg ... orizzontescuola.it

obiettivi di obiettivi di accessibilità agidEuropean Accessibility Act: AgID pubblica le Linee guida per rendere accessibili i servizi digitaliDall’e-commerce ai servizi bancari, dai trasporti agli e-book: indicazioni operative per attuare in Italia la direttiva europea sull’accessibilità ... disabili.com

Digita per trovare news e video correlati.