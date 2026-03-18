Obiettivi di accessibilità AgID aggiorna l’applicativo Form | nuove modalità di accesso Scadenza 31 marzo
L'Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato l’applicativo Form, introducendo nuove modalità di accesso per migliorare gli strumenti operativi legati agli obblighi di accessibilità. La modifica riguarda le procedure di utilizzo e si applica fino al 31 marzo. L’intervento mira a garantire una più facile fruibilità delle piattaforme in conformità con le norme vigenti.
L’Agenzia per l’Italia Digitale interviene sugli strumenti operativi legati agli obblighi di accessibilità previsti dalla legge n. 4 del 2004 (Legge Stanca), introducendo nuove funzionalità per l’applicativo Form, utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per la gestione delle dichiarazioni e degli obiettivi annuali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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