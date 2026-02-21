Auditorium del liceo Rechichi di Cinquefrondi intitolato al maestro Michele Raso

L’auditorium del liceo Rechichi di Cinquefrondi è stato intitolato al maestro Michele Raso, riconosciuto per il suo contributo alla cultura e alla formazione locale. La cerimonia si è svolta alla presenza di studenti e insegnanti, che hanno ricordato il suo impegno nel settore musicale e sociale. La struttura ora porta il nome di Raso, in segno di riconoscimento per la sua influenza nel territorio. La decisione intende mantenere vivo il suo ricordo.

Un riconoscimento alla cultura e alla memoria, Versace: "Padre, marito e uomo di comunità, capace di trasmettere valori, passione e visione alle nuove generazioni" L'auditorium del liceo musicale e coreutico Rechichi di Cinquefrondi ha ricevuto ufficialmente il nome del maestro Michele Raso, figura di riferimento per la crescita culturale, sociale e formativa del territorio. La cerimonia, ricca di significato, ha visto la partecipazione del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, e del consigliere delegato alla Cultura, Michele Conia. Il sindaco metropolitano ha voluto evidenziare non solo la professionalità del maestro Raso, ma anche il suo profilo umano:"Padre, marito e uomo di comunità, capace di trasmettere valori, passione e visione alle nuove generazioni.

