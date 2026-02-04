Le parole di Abodi fanno discutere: il ministro difende il costo delle Olimpiadi, affermando che sono accessibili come una partita di calcio. “Costano come una partita di calcio o poco più”, dice, e non capisce perché si vogliano sollevare polemiche. Secondo lui, spesso si guarda solo ai prezzi più alti, mentre quelli medi sono alla portata di tutti.

“Si guarda spesso, nella forbice, il prezzo più alto e non il più basso. Le Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano mediamente come una partita di calcio o poco più. Il prezzo su molti prodotti Ikea si è abbassato. Non è scontato. È il concetto stesso delle Olimpiadi quello di essere aperto a tutte le persone, non capisco perché si cerchi per forza la polemica”. Queste la prime parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, riportate da Ansa. Abodi e le sue Olimpiadi d’élite. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a RTL 102.5, dice la sua sulle polemiche relative al costo dei biglietti per i Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Le Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano come una partita di calcio o poco più, non capisco perché cercare polemiche”

Le Olimpiadi di Tokyo stanno attirando moltissimi visitatori, ma non tutti possono permettersi di partecipare.

