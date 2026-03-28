Il ministro per lo Sport ha visitato Bergamo e ha parlato della squadra nazionale, sottolineando che i giocatori sono determinati a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha menzionato che il 12 giugno la squadra partirà per il Canada, e ha commentato le caratteristiche di alcuni calciatori, evidenziando la loro motivazione e preparazione per le prossime partite. Attualmente, la squadra si trova in Bosnia per gli allenamenti.

Andrea Abodi è leggermente afono. "Giovedì sera ho urlato.". C’era anche lui a Bergamo. Il ministro per lo Sport e i Giovani ha sperato, sofferto, esultato: "Lì c’era al tempo stesso il ministro che ha cercato una ragionevole compostezza e Andrea che puntava a un’educata esuberanza", ci racconta sulle poltrone del Circolo Aniene, dove ha presenziato all’incontro "Lo sport come strumento di crescita". Che partita è stata? "Un primo tempo di tensione e di qualche comprensibile preoccupazione, all’intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso e una volta tornata in campo la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi: "Questa Nazionale ha fame, il 12 giugno saremo in Canada"

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