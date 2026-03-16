Abodi Ministro per lo Sport | Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere l’errore In Nazionale…

Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha commentato il caso Bastoni durante l’inaugurazione di un playground a Cologno Monzese, sottolineando che Bastoni ha riconosciuto l’errore commesso. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, portando il ministro a intervenire per commentare la situazione. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o sviluppi successivi è stato fornito in questa occasione.

Abodi. Il caso Bastoni continua a far discutere, e a intervenire è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione di un playground a Cologno Monzese. Il ministro ha commentato la possibile convocazione del difensore nerazzurro in Nazionale, sottolineando che la selezione non dipende solo dalle qualità tecniche. “ Io credo che si venga convocati in Nazionale non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Il difensore ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato “, ha spiegato Abodi, difendendo l’eventuale scelta del CT di includere Bastoni nella lista dei convocati.... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bastoni si prepara: «Contro la Juve serve lucidità, Chivu ci ha reso più efficaci»

Mucci (Sgs) chiama il ministro dello Sport Abodi: "Bene l’avvio dell’iter di realizzazione del nuovo playground sportivo allo Zen"“Ho espresso a nome del Sgs il più sincero compiacimento e ringraziamento per l’attenzione e il concreto impegno del Ministro, per l’avvio dell’iter...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Abodi Ministro per lo Sport Bastoni ha...

Temi più discussi: Il ministro Andrea Abodi ospite di Restivo e Zazzeri per Sportiva-Mente Podcast; A Fiera Didacta la FIGB riceve la visita del Ministro Abodi; Il sogno Olimpiade, Abodi: Interessate 6-7 Regioni...; Professioni, coordinatore Giovani Tributaristi Int scrive al ministro Abodi.

Abodi: Bastoni? Ha avuto lucidità di ammettere lo sbaglio. Sui fischi e la Rosa Camuna…Le parole del Ministro per Lo Sport e i Giovani sul difensore nerazzurro e quanto accaduto con Kalulu ... msn.com

Abodi: Bastoni premiato? C'è stata qualche distrazioneIl ministro dello Sport ha partecipato all'evento alla presentazione a Cologno Monzese di Sport Illumina, l’iniziativa ideata da Sport e Salute S.p.A. e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovan ... tuttosport.com