Denise Pipitone spunta un testimone mai ascoltato

Un nuovo testimone ha fatto il suo ingresso nel caso di Denise Pipitone, mai ascoltato prima. Le sue dichiarazioni presentano differenze rispetto alle testimonianze rese durante i processi passati, in particolare riguardo agli orari e alla descrizione della scena del crimine. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulla sua identità o sul contenuto preciso delle sue affermazioni.

A più di vent'anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi Durante la trasmissione "Scomparsi", in onda sul Canale 122 Fatti di Nera, la criminologa Antonella Delfino Pesce, già celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone, ritenuto fondamentale. Un uomo residente a Milano, rimasto nell'ombra per oltre due decenni, mai entrato nelle indagini ufficiali e mai ascoltato dagli inquirenti, che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali sulla scomparsa della bimba. "Ho analizzato ogni singolo...