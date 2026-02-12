Affitti sempre più cari | quasi la metà dello stipendio dei napoletani se ne va per pagare il canone

In città aumenta il costo degli affitti. Quasi la metà dello stipendio dei napoletani va ormai solo per pagare il canone. La crescita dei bed and breakfast e degli affitti brevi spinge i prezzi sempre più in alto, rendendo difficile trovare una casa senza spendere troppo.

Prendere casa in affitto diventa sempre più caro. A farne le spese sono soprattutto i residenti delle città turistiche a causa dell'incremento continuo di bed and breakfast e affitti brevi. Analizzando il report di Idealista sul quarto trimestre del 2025 emerge come il tasso di sforza per la locazione scende dal 30% all’attuale 28%. Le grandi città continuano a concentrare però i livelli più elevati di impegno economico per gli inquilini. Napoli paga lo scotto più grande, con il 42% del reddito familiare destinato al pagamento del canone. Seguono Roma e Venezia al 39%, Massa al 38% e Milano al 37%.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Affitti

Ultime notizie su Napoli Affitti

