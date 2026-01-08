Dieci anni senza Giulio Regeni nelle sale arriva il documentario

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango. L’opera, in programmazione il 2, 3 e 4 febbraio, approfondisce la vicenda e il contesto di questa tragica perdita. Un’occasione per riflettere su un episodio che ha segnato profondamente l’opinione pubblica e la storia recente dell’Italia.

A 10 anni dalla scomparsa al Cairo di Giulio Regeni arriva al cinema il 2, 3 e 4 febbraio un documentario sulla tragica vicenda, diretto da Simone Manetti e distribuito da Fandango. Si intitola “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, e l'anteprima nazionale è in programma il 25 gennaio a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni Leggi anche: Stop al processo Giulio Regeni per “questione non manifestamente infondata” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fondazione Giuliani celebra Giulio Turcato: trent’anni di invenzione oltre lo spettro del colore; Lecce, nel decennale di Giulio Regeni il Premio Messapia 2026 alla Memoria; Diaconi permanenti, due giorni di ritiro; Volley: la nuova vita turca di Giulio Bregoli all'Eczacibasi. Dieci anni senza Giulio Regeni e nel 2026 si attende la sentenza che possa fare giustizia - Dieci anni possono sembrare una inezia, oppure una eternità, Solo Paola, Claudio ed Irene (... agoravox.it

‘Giulio Regeni: Tutto il male del mondo’, film a 10 anni da scomparsa - (askanews) – “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti, arriverà nelle sale cinematografiche come film evento il 2, 3 e 4 febbraio 2026, distribuito da Fandango ... msn.com

Diventa un film di denuncia la storia del ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo dieci anni fa. - facebook.com facebook

