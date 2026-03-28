A Roma costretti ad allenarci al freddo e in una pista usurata Io mi vergogno | la polemica di Zaynab Dosso

A Roma, gli atleti sono costretti ad allenarsi all’aperto durante tutto l’anno a causa della mancanza di impianti indoor, costringendoli a confrontarsi con temperature basse e strutture usurate. Una delle atlete ha espresso pubblicamente il disagio, dichiarando di sentirsi imbarazzata per le condizioni in cui si deve allenare. La situazione evidenzia una carenza di strutture adeguate per lo sport invernale nella capitale.

”A Roma abbiamo un gap: non ci sono impianti indoor e quindi tutti gli allenamenti, anche d’inverno, li facciamo fuori al freddo. E anche la pista outdoor fuori ci sta abbandonando, ha la linea di partenza talmente usurata che non possiamo partire li, dobbiamo fare le linee noi col gesso ”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la campionessa del mondo nonché donna più veloce del pianeta sui 60 metri, Zaynab Dosso. L’atleta azzurra, che il 21 marzo, a Toru?, ha vinto il titolo mondiale indoor nei 60 metri piani con il crono di 7?00, ha parlato delle condizioni della pista, parlando anche di un serio e concreto rischio infortuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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