Eptathlon il giovane Stradi ai Tricolori indoor La velocista Zaynab Dosso in pista in Polonia

Il giovane atleta Stradi prende parte ai Campionati Italiani Indoor di eptathlon, che si svolgono a Ancona. La sua presenza ha sorpreso molti, considerando la sua giovane età e il suo recente debutto in questa specialità. Nel weekend, l’atletica si anima in diverse regioni italiane, con gare indoor, competizioni di cross e prime prove di lanci all’aperto. La velocista Zaynab Dosso, invece, corre in Polonia, dove si prepara a conquistare il suo miglior risultato stagionale. Le competizioni continuano senza sosta in tutta Italia.

Inizia domani un fine settimana con l'atletica protagonista in varie regioni d'Italia e non solo, dalle indoor al cross e ai primi lanci all'aperto. A Padova si disputano i campionati italiani indoor di prove multiple con il solo Francesco Stradi (foto), Atletica Reggio, presente nella categoria Promesse under 23. Stradi è il più giovane dei 13 partecipanti e comunque è uno dei migliori al via di questo eptathlon. Tra domani e domenica a Marinella di Selinunte, nel trapanese, si disputa la Festa del Cross, cioè i campionati italiani di campestre per le categorie dei "grandi", allievi, juniores, promesse, assoluti, oltre ai cadetti.