Zaynab Dosso sotto i 7 secondi | Non mi aspettavo questo tempo Sono pronta per andare forte ai Mondiali…

Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record italiano nei 60 metri con un tempo di 6.98 secondi, grazie a un'ottima partenza e a una spinta decisiva. La velocista, che si era avvicinata al record lo scorso anno, ha dimostrato di essere in forma in vista dei prossimi Mondiali. Il risultato arriva in un meeting a Torun, dove ha superato le aspettative e battuto la sua precedente miglior performance di due centesimi. Ora si prepara a correre ancora più forte.