Zaynab Dosso sotto i 7 secondi | Non mi aspettavo questo tempo Sono pronta per andare forte ai Mondiali…
Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record italiano nei 60 metri con un tempo di 6.98 secondi, grazie a un'ottima partenza e a una spinta decisiva. La velocista, che si era avvicinata al record lo scorso anno, ha dimostrato di essere in forma in vista dei prossimi Mondiali. Il risultato arriva in un meeting a Torun, dove ha superato le aspettative e battuto la sua precedente miglior performance di due centesimi. Ora si prepara a correre ancora più forte.
Zaynab Dosso torna a migliorarsi quasi un anno dopo il 7.01 della finale europea di Apeldoorn e ritocca di due centesimi il suo record italiano dei 60 metri, vincendo il meeting di Torun con un eccellente 6.99 davanti alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (7.01), alla britannica Amy Hunt (personale di 7.04) e alla padrona di casa polacca Ewa Swoboda (7.09) quando manca poco meno di un mese al via dei Campionati Mondiali indoor 2026. La sprinter emiliana ha eguagliato la miglior prestazione mondiale dell’anno di Julien Alfred (Saint Lucia), oro olimpico in carica dei 100 metri, diventando la quinta donna europea della storia capace di abbattere il fatidico muro dei 7 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it
EPOCALE! Prima donna sotto i 7 secondi! Zaynab Dosso scrive la storia italiana della velocità: mondiale stagionale!Zaynab Dosso ha battuto un record storico, stabilendo un nuovo limite italiano nei 60 metri piani.
Zaynab Dosso, sciabolata morbida a Ostrava! Vittoria gold, sfonda il muro di 7.10 e si lancia verso i MondialiZaynab Dosso ha conquistato la vittoria a Ostrava con una sciabolata morbida.
Atletica: Zaynab Dosso prima italiana sotto i 7'' sui 60 metriZaynab Dosso entra nella storia dell'atletica azzurra. La velocista azzurra corre in 6.99 i 60 metri al meeting di Torun, in Polonia, e diventa la prima donna italiana ad abbattere il muro dei sette s ... ansa.it
Dosso da impazzire: prima italiana sotto i 7 sui 60 e mondiale stagionale indoorZaynab Dosso entra nella storia dell'atletica italiana. La 26enne azzurra a Torun è diventata la prima italiana a correre i 60 metri sotto i 7, vincendo in 699 l'ultima tappa Gold del World Indoor ... gazzetta.it
Zaynab Dosso vede il 6 davanti, world lead con la campionessa olimpica! Iapichino vince, campanello Simonelli - x.com
DOSSOOOOOO 6.99!!! #Indoor2026 Corre nella storia Zaynab Dosso: la campionessa europea sfreccia in 6.99 a Torun, in Polonia, ed è la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 metri! Record italiano migliorato di due centesimi, pareggiata la migliore p - facebook.com facebook