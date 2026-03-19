Venerdì 20 marzo alle 21, Piero Pelù si presenterà al Teatrodante Carlo Monni di Firenze, dove è anche consulente artistico. L'artista ha annunciato l'incontro attraverso un messaggio rivolto al pubblico, esprimendo la sua gioia nel rivedere tutti al Damo per la proiezione di

Firenze, 19 marzo 2026 - “Che gioia rivedersi tutti al Damo per proiettare Rumore dentro e per poi parlare tutti insieme in sala!”: sono parole di Piero Pelù che incontrerà il pubblico al Teatrodante Carlo Monni, di cui è consulente artistico, venerdì 20 marzo alle ore 21. Pelù sarà in sala per la proiezione del documentario “ Piero Pelù - Rumore dentro”, diretto da Francesco Fei su soggetto e sceneggiatura dello stesso Pelù. Un’opera che attraversa con intensità e profondità dolore, rinascita, scelte e incontri che, guardati a distanza, compongono la trama imprevedibile di un’esistenza. Il racconto cinematografico prende forma da una ferita reale e la trasforma in una narrazione potente e sorprendente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo Monni

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