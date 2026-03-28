A Pasqua torna il Sicilia Express da Torino a Palermo e Siracusa | da oggi 28 marzo la vendita dei biglietti
Da oggi, sabato 28 marzo, sono in vendita i biglietti per il Sicilia Express, il treno che collega Torino con Palermo e Siracusa. La tratta, realizzata con l’obiettivo di offrire un collegamento diretto tra il nord e il sud Italia, sarà operativa durante il periodo pasquale. La vendita dei biglietti è aperta online e presso le biglietterie autorizzate.
Sono disponibili da oggi, sabato 28 marzo, i biglietti del Sicilia Express. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, collegherà Torino alla Sicilia giovedì 2 aprile, con ritorno previsto per martedì 7 aprile. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere in comodi scompartimenti, a partire da 29,90 euro per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa e a partire da 24,90 euro da Salerno fino alle due città siciliane. Il Sicilia Express di Pasqua partirà... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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