A Pasqua torna il Sicilia Express da Torino a Palermo e Siracusa | da oggi 28 marzo la vendita dei biglietti

Da oggi, sabato 28 marzo, sono in vendita i biglietti per il Sicilia Express, il treno che collega Torino con Palermo e Siracusa. La tratta, realizzata con l’obiettivo di offrire un collegamento diretto tra il nord e il sud Italia, sarà operativa durante il periodo pasquale. La vendita dei biglietti è aperta online e presso le biglietterie autorizzate.