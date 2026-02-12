Labelon Events inaugura la stagione 2026 | la magia degli eventi sulla spiaggia romana di Bacoli

Labelon Events apre ufficialmente la stagione 2026 sulla spiaggia di Bacoli, sul litorale flegreo. L’evento segna il ritorno di una serie di iniziative che puntano a valorizzare la bellezza del luogo, con una proposta ricca di spettacoli e momenti di convivialità. La location, già nota per il suo fascino, si prepara ad accogliere ospiti e visitatori, offrendo un’atmosfera unica tra mare e natura. La stagione promette di essere ricca di sorprese e di eventi che metteranno in risalto le caratteristiche speciali di questa

"Labelon Events, iconica location affacciata sul litorale flegreo, dà il via alla nuova stagione di eventi con un'offerta che celebra l'unicità del luogo: 28.000 mq tra giardini lussureggianti, due piscine, solarium e beach dove il sole calante dipinge tramonti mozzafiato. Con la sua luminosa architettura Labelon si distingue per l'eleganza esclusiva e la posizione incantata sulla Spiaggia romana di Bacoli. Versatile e modulabile - spiegano i gestori in una nota -, la struttura si adatta a qualsiasi richiesta ed esigenza: matrimoni da sogno con rito sul mare, party privati a bordo piscina, compleanni indimenticabili, cerimonie ed eventi aziendali.

