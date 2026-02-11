Party con vista sulla Spiaggia romana Labelon Events inaugura la stagione sul litorale flegreo

Questa mattina, a Bacoli, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo calendario di eventi di Labelon Events. La sede sulla Spiaggia romana si prepara a ospitare ricevimenti e feste, con una vista spettacolare sul litorale flegreo. La stagione parte con entusiasmo e tanta voglia di fare, pronti a riempire le prossime settimane di momenti speciali.

Con l’avvio della nuova stagione, Labelon Events rilancia la propria proposta per eventi e ricevimenti nella sede affacciata sul litorale flegreo, alla Spiaggia romana di Bacoli. La struttura si estende su un’area di circa 28mila metri quadrati tra giardini, due piscine, solarium e area beach, con affaccio diretto sul mare. L’architettura lineare e gli spazi ampi – sottolinea una nota – consentono una gestione flessibile degli ambienti, che possono essere configurati per diverse tipologie di appuntamenti: matrimoni con rito civile in riva al mare, feste private, compleanni, cerimonie ed eventi aziendali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

